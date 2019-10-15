В Петербурге работает центр, где собаки могут заниматься гидрофитнесом.

В Петербурге собаки занимаются гидрофитнесом. Они качают мышцы на специальном водном тренажере. Однако, водная среда помогает не только подкачаться. Такие тренировки назначают животным и ветеринарные врачи.

Многие люди выбирают данную дорожку для своих собак, потому что вода гасит нагрузку на суставы, очень многим животным намного легче переносить хождение, ну тренировки, реабилитацию и подготовки к операциям и после операций. Юлия Зайцева, тренер

Юлия Зайцева – тренер по гидрофитнесу. Ее собака Бамбук посещает тренажерный зал несколько раз в неделю. Сейчас готовится к соревнованиям в Европе. Поэтому тренировка особенная, длится около 40 минут. Бамбук под водой может ходить со скоростью 12 км/ч.

Программа составляется индивидуально. Все зависит от состояния питомца и от цели занятия. Кто-то лечится, кто-то готовится к выставкам или соревнованиям. Тренер может настраивать скорость дорожки, ее высоту, а также противоток. Самое главное – следить за состоянием питомца до, во время и после тренировки.

Здесь очень эффективны тренировки… вода выступает, как эластичная лента. Здесь можно выставить разные режимы работы: противотоковую, в горку, под горку, разные скорости, разные уровни воды. И вода также влияет на собак, влияет в принципе так же, как и на людей, более благоприятно. Татьяна Детлинг хозяйка студии эффективных тренировок "Dog energy"

После каждого занятия дорожку обрабатывают специальным раствором, чтобы на тренажер мог выйти новый "спортсмен". Владельцы животных выбирают такой спортивный зал еще потому, что в нем намного комфортнее. Сами они могут попить кофе и отдохнуть, а питомцы в тепле и уюте прокачают свои мышцы. Тем более, что это безопаснее: за процессом следит профессиональный тренер.

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