С начала 2020 года в силу вступят новые нормы содержания животных в зоопарке

ГОСТ определит нормы минимальной и максимальной жилплощади для животных.

С начала следующего года в России вступит в силу ГОСТ, который определит нормы минимальной и максимальной жилплощади для животных в зоопарке. Об этом сообщила газета "Известия".

В ГОСТе также прописана рекомендация не пускать в зоопарк агрессивных посетителей, а для животных должны быть сделаны укрытия, которые позволят им спрятаться от любопытных глаз.

Как рассказали эксперты, новым требованиям не соответствуют более половины зоопарков в России. Возмутили экспертов и показатели максимальной площади вольера. В Европе эти показатели в десятки раз больше, чем в российском ГОСТе.

Ранее Ленинградский зоопарк ответил на петицию о содержании питомцев.

Видео: Piter.TV