Зеленогорский зоопарк работает с нарушениями ветеринарных норм

Возбуждены административные дела.

В Курортном районе Петербурга Прокуратура занимается расследованием ряда административных дел, связанных с деятельностью местного зоопарка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты проверяют соблюдение ветеринарных норм в организации. Представителям закона поступила информация о систематических нарушения охраны животных в компании "Радуга". Фирма располагается на территории "Зеленогорского парка культуры и отдыха". В ходе инспекции сотрудники прокуратуры не обнаружили документы на владение четырьмя енотами-полоскунами и двумя белками. Некоторые животные не зарегистрированы в ветеринарной инстанции. Место содержания питомцев также оставляет много вопросов: в помещениях не было гидроизоляции, нарушался процесс временного хранения отходов. В частности, отходы держались ближе разрешенных законодательством 15 метров от вольеров.

В ближайшие срок организация должна устранить нарушения. Также решается ситуация с возможным изъятием некоторый особей. Возбуждено четыре административных дела.

Напомним, что на Введенском канале живодер оставил в запертой машине собак и кошек на голодную смертьв запертой машине.

Фото: Piter.tv