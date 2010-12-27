На Введенском канале живодер оставил в запертой машине собак и кошек на голодную смертьв запертой машине

В Адмиралтейском районе в машине заперты питомцы. Никто не может им помочь.

В социальные сети петербуржцы начали выкладывать фотографии животных, запертых в припаркованной на Введенском канале машине. По сведениям очевидцев, в течение нескольких дней питомцы находятся в салоне автомобиля. Зоозащитники не знают, как спасти кошек и собак. Некоторые предлагают разбить стекло транспортного средства, но такие действия полиция города может квалифицировать как нанесение вреда чужому имуществу.

Петербуржцы рассказывают, что несколько кошек и три собаки в течение двух дней заперты внутри машины. Внутри "УАЗа" хозяин не оставил бедолагам ни еды, ни воды. Активисты пытаются разыскать владельца машины, пока животные не погибли.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб