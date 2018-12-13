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В "Питерлэнде" контактный зоопарк кормил животных с ветеринарными нарушениями
Сегодня, 10:36
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lesjasap

В "Питерлэнде" контактный зоопарк кормил животных с ветеринарными нарушениями

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Питомцы получали корм без необходимой документации, подтверждающей его безопасность.

В Приморском районе Петербурга прокуратура города выявила нарушения в местном контактном зоопарке. По информации надзорного ведомства, животных кормили без соблюдения ветеринарных требований. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Проблемы проверка выявила в заведении "Пушистики", находящемся на территории "Питерлэнда". Руководство локального зоопарка покупали, хранили и использовали корма без необходимых сопроводительных документов. Теперь предпринимателям придется выплатить в пользу города штраф. Генеральный директор компании стал фигурантом административного дела. Отметим, что на данный момент "Пушистики" уже заключили законные сделки на поставку сухого корма в соответствиями с требованиями законодательства.

На данный момент к ситуации привлечены чиновники из Комитета по природопользованию.

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Фото: Piter.tv

Теги: ветеринарные нормы, контактный зоопарк, питерлэнд, прокуратура, пушистики
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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