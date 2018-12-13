Очевидцы: у "Василеостровской" наконец-то появились скамейки

Около станции метро появились лавочки для отдыха.

Петербуржцы обсуждают в социальных сетях недавно появившиеся скамейки около станции метро "Василеостровская". Жители города давно ждали подобного подарка от города. В результате проект удалось реализовать по итогам конкурса "Твой бюджет".

пришлось побороться и после победы инициативы, несмотря на то, что он (комитет) выдал положительную экспертизу объясняют активисты

Местные жители переживают, что лавочки могут испортить пьяные туристы или бездомные.

Хех, сейчас вся пьяная сволочь, что вечно там тусит, их изгадит( И поставлены так, что весь вид на конку портят замечают петербуржцы

Ранее Piter.tv писал о том, что очевидцы сняли недавно родившихся утят в Малоохтинском пруду.

Фото: Вконтакте/Живем на Васильевском