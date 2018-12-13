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Очевидцы сняли недавно родившихся утят в Малоохтинском пруду

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Пернатые нежатся на теплом летнем солнышке.

Утро жителей Красногвардейского района началось с приятного события: в социальные сети местные жители выложили милое видео прогулки недавно родившихся утят и мамы-утки. Новые жильцы поселились на территории Малоохтинского пруда в мае этого года.

Какая красота и милота! спасибо за утренний позитив

комментируют пользователи социальных сетей

Некоторых петербуржцев новость не впечатлила. Они переживают, что водоем загрязнен. Они считают, что ответственным лицам следовало был лучше следить за состоянием объекта.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Дворцовом мосту устроят 3D-шоу в честь Дня города.

Видео и фото: Вконтакте/Роман Злоков

Теги: видео, малооохинский пруд, утята
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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