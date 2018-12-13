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На Дворцовом мосту устроят 3D-шоу в честь Дня города
Сегодня, 9:57
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Alena_Zinovieva

На Дворцовом мосту устроят 3D-шоу в честь Дня города

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В этом году Петербургу исполняется 316 лет.

В ночь на 27 мая на сводах Дворцового моста покажут 3D-спектакль. Событие состоится в рамках празднования Дня Города. Об этом пишет "Петербургский дневник".

На сводах появится голограмма скрипача из Венгрии Эдвина Мартона. Он исполнит музыку, написанную специально для Петербурга. Напомним, в 2008 году Мартон выступал на "Евровидении" вместе с Димой Биланом. Тогда артисты, представлявшие Россию, заняли первое место.

Кроме того, программу дополнит выступление акробатов и спортсменов сборной РФ по гидрофлаю (акробатическим трюкам на воде). Заключительным аккордом станет пиротехническое шоу и салют.

Напомним, петербуржцы празднуют День города 27 мая. В этом году Северной столице исполняется 316 лет.

Ранее мы писали, что в День города в Петербурге пройдет более 200 праздничных мероприятий.

Фото: mostotrest-spb.ru

Теги: 3d спектакль, день города, мультимедийное шоу
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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