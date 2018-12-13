В День города в Петербурге пройдет более 200 праздничных мероприятий

Торжества начнутся за несколько дней до памятной даты.

Смольный готовится к празднованию 316-го дня рождения Петербурга. В программе мероприятий запланировано более 200 событий.

Торжества пройдут в городе на Неве 27 мая, а также в преддверии этой даты. Начнется все с открытия Книжного салона в Михайловском манеже. В нем будут участвовать 20 государств и 12 регионов России.

С 25 мая на площади Островского состоится фестиваль мороженого. Центр Петербурга станет ареной для ретро-транспорта. Специалисты заявили, что по Невскому проедете более 200 автобусов, трамваев и троллейбусов.

На следующий день на Дворцовой площади пройдет большой велопарад. После него Смольный рассказал о проведении гала-концерта "Классика на Дворцовой".

Утром 27 мая праздничные мероприятия начнутся с возложения цветов к Медному всаднику. В завершении вечера для петербуржцев и гостей Северной столицы запланирован фейерверк. Зажгутся Ростральные колонны, а также появится подсветка на разведенных мостах.

Ранее Piter.tv писал о том, что памятник культуры на Садовой переделали под "Магнит".

Фото: Piter.tv