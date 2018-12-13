Книжный салон ограничит движение в центре Петербурга с 17 по 26 мая

Ограничения касаются Кленовой, Инженерной, Итальянской, Малой Садовой, Замковой и Караванной улиц.

Из-за книжного салона, который стартует 23 мая в центре Петербурге, в городе введут новые ограничения на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

В связи с проведением XIII Санкт-Петербургского международного книжного салона, в центре Северной столицы введут ограничения движения транспорта на дорогах.

Ранее в Смольном рассказали, что предстоящий Книжный салон будет посвящен году Театра и 100-летию Даниила Гранина.

Фото: скриншот "Яндекс.Карты", КРТИ