Книжный салон ограничит движение в центре Петербурга с 17 по 26 мая

Из-за книжного салона, который стартует 23 мая в центре Петербурге, в городе введут новые ограничения на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.
В связи с проведением XIII Санкт-Петербургского международного книжного салона, в центре Северной столицы введут ограничения движения транспорта на дорогах.
Ранее в Смольном рассказали, что предстоящий Книжный салон будет посвящен году Театра и 100-летию Даниила Гранина.
Фото: скриншот "Яндекс.Карты", КРТИ
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