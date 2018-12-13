Книжный салон в Петербурге посвятят Году театра и Гранину

Мероприятие будет сопровождаться театральными постановками и концертами.

Книжный салон в Петербурге состоится с 23 по 26 мая.В Михайловском манеже представят литературную продукцию из 12 регионов страны, а также 20 государств. На этот раз мероприятие посвящено году Театра и 100-летию Даниила Гранина.

В Смольном отмечают, что кроме продажи книжной продукции гостей будут ждать выступления артистов "Мюзик-холла". Театральные деятели готовят для события специальную программу. Кроме перформансов гостей и жителей Северной столицы удивят музыкальной программой.

Ранее Piter.tv писал о том, что мемориальную доску в память о Данииле Гранине открыли в Петербурге.

Фото: Piter.tv