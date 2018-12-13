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Памятник культуры на Садовой переделали под “Магнит”
Сегодня, 15:04
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lesjasap

Памятник культуры на Садовой переделали под “Магнит”

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Владельцам придется вернуть здание в первозданный вид.

В Адмиралтейском районе Петербурга на территории исторического дома незаконно появился продуктовый магазин. Об этом сообщает Gazeta.SPb со ссылкой на прокуратуру города. В КГИОПе чиновники отметили, что не давали разрешения на перепланировку помещения.

Проблема замечена в здании под номером 51 по Садовой улице. О несанкционированных работах в надзорное ведомство заявили местные жители, которые оказались недовольны выстраиванием исторического объекта под нужды магазина. Согласно сведениям прокуратуры, компания "Тандер" занималась сносом перегородки, а также заполнении дверных проемов.

В адрес руководства вынесено представление об устранении нарушений.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербуржцы спасли голубя от жары: птицу полили из бутылки водой.

Фото: Piter.tv

Теги: кгиоп, магнит, памятник культуры, прокуратура, улица садовая
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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