8-летний петербуржец съел 9 магнитных шариков

Он не сразу признался в этом.

Петербургский первоклассник съел 9 магнитных шариков. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам матери первоклассника, во время игры сын нашел в копилке магнитные шарики и спросил у неё, что будет, если он их проглотил? Долгое время он не сознавался, что сделал это, потом пояснил, что ему просто стало интересно. Мама мальчика сразу вызвала скорую. После оказания помощи ребёнка отпустили домой.

Проводится проверка.

В прошлом году в Педиатрическом университете спасали годовалого малыша, который проглотил батарейку.

Фото: Piter.tv