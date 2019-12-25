В Педиатрическом университете спасают годовалого малыша, который проглотил батарейку

Первые жалобы появились 24 июня: у малыша началась рвота, он отказывался от еды и питья. Спустя двое суток у мальчика поднялась температура. Мама вспомнила, что накануне дети вскрыли копилку, возможно, среди монет была плоская батарейка.

Маленькому годовалому жителю Новгорода понадобилась помощь медиков после того, как он проглотил батарейку. Об этом сообщила пресс-служба СПбГПМУ.

Первые жалобы появились 24 июня: у малыша началась рвота, он отказывался от еды и питья. Спустя двое суток у мальчика поднялась температура. Мама вспомнила, что накануне дети вскрыли копилку, возможно, среди монет была плоская батарейка.

В Новгородской областной детской больнице врачи попытались удалить инородное тело, но сделать этого не удалось. Ночью на 27 июня с помощью санитарной авиации ребенка экстренно доставили в клинику Педиатрического университета. Рано утром в ходе высокотехнологичного операционного вмешательства удалось извлечь батарейку из пищевода без единого разреза.

Операцию проводили врач-эндоскопист Алексей Мешков, заведующий отделением реанимации Евгений Фелькер, медсестра Мария Гиллунг и медсестра-анестезист Рушана Джураева.

По словам медиков, батарейки очень опасны для живых тканей организма. Во влажной среде, в условиях давления на ткани, возникает короткое замыкание между полюсами батарейки – происходит электрохимический ожог. Вместе с этим процессом, начинается разрушение и разгерметизация батарейки, при этом в окружающие ткани выделяется более 40 опасных химических элементов.

За два дня батарейка успела сильно навредить ребенку. Сейчас мальчик находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Родителей просят внимательно следить за тем, с чем играют их дети.

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Фото: Piter.tv