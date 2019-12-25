В Педиатрическом университете спасают годовалого малыша, который проглотил батарейку

Маленькому годовалому жителю Новгорода понадобилась помощь медиков после того, как он проглотил батарейку. Об этом сообщила пресс-служба СПбГПМУ.
Первые жалобы появились 24 июня: у малыша началась рвота, он отказывался от еды и питья. Спустя двое суток у мальчика поднялась температура. Мама вспомнила, что накануне дети вскрыли копилку, возможно, среди монет была плоская батарейка.
В Новгородской областной детской больнице врачи попытались удалить инородное тело, но сделать этого не удалось. Ночью на 27 июня с помощью санитарной авиации ребенка экстренно доставили в клинику Педиатрического университета. Рано утром в ходе высокотехнологичного операционного вмешательства удалось извлечь батарейку из пищевода без единого разреза.
Операцию проводили врач-эндоскопист Алексей Мешков, заведующий отделением реанимации Евгений Фелькер, медсестра Мария Гиллунг и медсестра-анестезист Рушана Джураева.
По словам медиков, батарейки очень опасны для живых тканей организма. Во влажной среде, в условиях давления на ткани, возникает короткое замыкание между полюсами батарейки – происходит электрохимический ожог. Вместе с этим процессом, начинается разрушение и разгерметизация батарейки, при этом в окружающие ткани выделяется более 40 опасных химических элементов.
За два дня батарейка успела сильно навредить ребенку. Сейчас мальчик находится в реанимации в тяжёлом состоянии.
Родителей просят внимательно следить за тем, с чем играют их дети.
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Фото: Piter.tv
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