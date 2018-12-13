Петербуржцы спасли голубя от жары: птицу полили из бутылки водой

Ванек "пообещал" спасителям "не гадить" на их машины.

Петербуржцы днем 19 мая спасли голубя от изнуряющей жары. Им пришлось поливать из бутылки птицу водой. Пернатое не проявляло никакого дискомфорта от происходящего. Наоборот, голубь подставлял людям оперение, чтобы те направили воду на всю тушку.

Процесс поливки птицы местные жители смогли заснять на видео. На кадрах видно, что птица села на капот автомобиля и радуется неожиданному душу. Автор поста объяснил, что голубю стало плохо из-за духоты и он решили помочь бедолаге. Мужчина назвал птицу Ваньком и дал ему напиться.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге зафиксированы два случая падения облицовки с фасадов.

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