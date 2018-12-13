В Петербурге зафиксированы два случая падения облицовки с фасадов

О пострадавших не сообщается.

Как сообщили очевидцы в социальных сетях, днем 19 мая в Петербурге были замечены два случая обрушения облицовки с фасадов домов.

Сначала стало известно об инциденте на улице Рубинштейна, где на асфальт упала каменная глыба внушительных размеров.

"Никто не пострадал", - добавили очевидцы в телеграм-канале портала Megapolisonline.

Позже с аналогичной проблемой столкнулись жители дома №20 по улице Литераторов. Сообщение о происшествии появилась о группе "Питер Решает" в соцсети "ВКонтакте".

"Кажется, что таким куском штукатурки и убить может!", - заметили пользователи.

Видео: vk.com/pitereshaet

Фото: Telegram / @megapolisonline