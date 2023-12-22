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В Тосно в дренажный колодец провалились утята

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Спасатели оперативно извлекли утят из западни и передали их маме-утке.

В Ленобласти спасли утят, которые упали в дренажный колодец. Инцидент произошел сегодня, 19 мая, в Тосно. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательной службы ЛО".

Спасатели получили заявку рано утром. На место случившегося прибыла дежурная смена поисково-спасательного отряда Тосно. Спасатели оперативно извлекли утят из западни и передали их маме-утке. Отмечается, что все это время утка волновалась за потомство. 

Ранее мы писали, что экскурсии по Японскому саду будут проводиться в Ботаническому саду с 21 мая.

Видео: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: дренажный колодец, тосно, утята
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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