В Москве из трехметровой ямы спасли четырех утят

Сейчас малыши находятся рядом со взрослыми утками-родителями.

Четырех утят достали российские спасатели достали из ямы глубиной около трех метров. Об этом рассказали представители столичного департамента ГОЧСиПБ. Специалисты пояснили, что инцидент произошел в южной части города, для проведения операции пришлось наполнить яму водой. В этом задании помог проезжающий мимо поливомоечный трактор. Известно, что попавших в беду животных изначально заметили собаки кинологического отряда "СпасРезерв", с которыми добровольцы прогуливались в сквере. Рядом с утятами находились их родители.

В сквере напротив дома № 17 на лице Серпуховской Вал утята провалились в пробуренное отверстие глубиной около трех метров...Пожарные передали утят их родителям – взрослым уткам. источник в ГОЧСиПБ

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости