  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Утки, чайки и лебеди-шипуны прилетели на петербургскую дамбу с зимовки
Сегодня, 9:40
107
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Утки, чайки и лебеди-шипуны прилетели на петербургскую дамбу с зимовки

0 0

Ожидается, что скоро на дамбу вернутся и полярные крачки.

С потеплением на петербургскую дамбу возвращаются улетавшие на зимовку пернатые: у воды снова поселились утки, чайки и лебеди-шипуны. Об этом сообщила пресс-служба дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС).

Ожидается, что скоро на дамбу вернутся и полярные крачки. Эти птицы занесены в Красную книгу Ленобласти. Обычно они устраивают гнёзда и выводят потомство у сооружений на Финском заливе.

Добавим, что дирекция КЗС приостанавливает производство механизированных работ в местах гнездования птиц. Такие мероприятия переносят на более поздние даты.

Ранее мы сообщили о том, что в Сосновый Бор вернулись белые и серые цапли.

Фото: пресс-служба дирекции Комплекса защитных сооружений

Теги: комплекс защитных сооружений санкт-петербурга от наводнений, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии