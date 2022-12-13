Утки, чайки и лебеди-шипуны прилетели на петербургскую дамбу с зимовки

Ожидается, что скоро на дамбу вернутся и полярные крачки.

С потеплением на петербургскую дамбу возвращаются улетавшие на зимовку пернатые: у воды снова поселились утки, чайки и лебеди-шипуны. Об этом сообщила пресс-служба дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС).

Ожидается, что скоро на дамбу вернутся и полярные крачки. Эти птицы занесены в Красную книгу Ленобласти. Обычно они устраивают гнёзда и выводят потомство у сооружений на Финском заливе.

Добавим, что дирекция КЗС приостанавливает производство механизированных работ в местах гнездования птиц. Такие мероприятия переносят на более поздние даты.

Ранее мы сообщили о том, что в Сосновый Бор вернулись белые и серые цапли.

Фото: пресс-служба дирекции Комплекса защитных сооружений