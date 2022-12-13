В Сосновый Бор вернулись белые и серые цапли

Они вернулись из Западной Европы и Африки.

В окрестности города Сосновый Бор вернулись и серые и белые жители цапельника. Об этом рассказал автор блога "Каждой твари по паре" биолог Павел Глазков.

Прилетели они к нам – вернее, к себе домой – из Западной Европы, а возможно даже из Африки. Из дальнего путешествия птицы каждый год возвращаются к своему постоянному месту гнездования, которое и называется цапельник. Павел Глазков, биолог

В Ленинградской области встречается два вида цапель: серая и большая белая, которые мирно уживаются в одной колонии. Высота большой белой цапли около метра, а размах крыльев – до 1,5 метров.

Впервые эти белоснежные красавицы появились у нас около 10 лет назад. Птицы активно освоились и успешно продолжают свой род. Павел Глазков, биолог

В Ленобласти обитает около 3 тысяч особей серой цапли и примерно 300 птиц большой белой цапли. Фактов гнездования в Петербурге как серых, так и больших белых цапель не зарегистрировано.

В феврале Павел Глазков обраружил более 30 цапель, которые остались на зиму в 47 регионе. Такое скопление серых цапель в одном месте наблюдается впервые, отметил автор блога "Каждой твари по паре".

Фото и видео: ВКонтакте/ Каждой твари по паре / Павел Глазков