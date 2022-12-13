Более 30 серых цапель остались зимовать в Ленобласти

Большинство серых цапель зимой улетает от нас в Западную Европу или Африку, хотя некоторые птицы иногда остаются. Раньше в нашем регионе отмечались лишь единичные случаи.

В Ленобласти обнаружено большое скопление зимующих серых цапель. Об этом рассказал автор блога "Каждой твари по паре" биолог Павел Глазков.

Большинство серых цапель зимой улетает от нас в Западную Европу или Африку, хотя некоторые птицы иногда остаются. Раньше в нашем регионе отмечались лишь единичные случаи, а в этом году на одном из озёр Ленинградской области успешно зимует более тридцати (!!!) птиц. Такое скопление серых цапель в одном месте наблюдается впервые. Павел Глазков, биолог

Как рассказал специалист, вода на водоёме не замерзает, так как в озеро впадает река с быстрым течением. Открытая вода позволяет цаплям успешно охотиться. Открытая вода позволяет птицам успешно охотиться.

Цапли очень осторожны. В случае малейшей опасности они сразу поднимаются на крыло. И только в небе можно подсчитать их точное количество. Их – 35. Павел Глазков, биолог

Основная часть серых цапель вернется в наши края из теплых краев в конце марта – начале апреля. Всего в Ленинградской области обитает около 3 тысяч особей серой цапли.

Ранее в Ленобласти обнаружили следы редкого для этого региона зверя.

Фото: ВКонтакте/ Каждой твари по паре / Павел Глазков