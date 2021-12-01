Аквапарк "Питерлэнд" закроют на 3 недели в сентябре

С 5 по 26 сентября аквакомплекс "Питерлэнд" будет закрыт для посетителей. Об этом сообщила пресс-служба аквапарка.
Там будут проводиться профилактические работы.
По окончании высокого токсического сезона в указанный период времени нами будет произведён комплекс организационных и технических мероприятий по уходу и ремонту технологического оборудования, слив воды, чистка бассейнов, профилактический ремонт зоны раздевалок и банного комплекса.
говорится в сообщении.
Ранее Piter.tv обнаружил в картотеке арбитражных дел информацию о том, что владелец "Питерлэнда" находится на грани банкротства.
Фото: ВКонтакте / Аквапарк Питерлэнд
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