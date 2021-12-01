Аквапарк "Питерлэнд" закроют на 3 недели в сентябре

Аквапарк будут чистить после "высокого токсического сезона".

С 5 по 26 сентября аквакомплекс "Питерлэнд" будет закрыт для посетителей. Об этом сообщила пресс-служба аквапарка.

Там будут проводиться профилактические работы.

По окончании высокого токсического сезона в указанный период времени нами будет произведён комплекс организационных и технических мероприятий по уходу и ремонту технологического оборудования, слив воды, чистка бассейнов, профилактический ремонт зоны раздевалок и банного комплекса. говорится в сообщении.

Ранее Piter.tv обнаружил в картотеке арбитражных дел информацию о том, что владелец "Питерлэнда" находится на грани банкротства.

Фото: ВКонтакте / Аквапарк Питерлэнд