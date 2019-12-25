Владелец "Питерлэнда" находится на грани банкротства

ЗАО "Стрёмберг" перешло на внешнее управление.

ЗАО "Стрёмберг", которому принадлежат ТРК и аквапарк "Питерлэнд", попал под внешнее управление до 2 февраля 2024 года. Соответствующий иск Piter.TV обнаружил в картотеке арбитражных судов.

Судя по представленным материалам, инвестором "Питерлэнда" выступало ООО "Стройсвязьурал 1", владелец которого руководил из Челябинска. На начальном этапе в проект было вложено 1,5 млрд рублей. Компания впервые обратилась с заявлением о ЗАО "Стрёмберг" в 2017 году. Размер заявленного долга составил 1,23 млрд рублей.

Отметим, что до этого суд уже ввел стороннее наблюдение в организации. Сейчас она официально переходит под внешеним управлением. Полномочия гендиректора ЗАО "Стрёмберг" Алексея Рыжкова по распоряжению имуществом должника прекращены.

Ранее мы сообщили о том, что суд отменил решение по возведению апарт-отеля на месте "Вотервиля".

Фото: ВКонтакте / Аквапарк Питерлэнд