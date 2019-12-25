Суд отменил решение по возведению апарт-отеля на месте "Вотервиля"

В разрешении на строительство отказывают уже второй раз. Проект уже был заморожен в связи с отказом, который получила ГК "ПИК".

Апелляционным судом было отменено решение первой инстанции о разрешении Госстройнадзора Северной столицы на строительство апарт-отеля вместо аквапарка "Вотервиль" на Васильевском острове. Соответствующее постановление Piter.TV обнаружил в картотеке арбитражных дел.

Напомним, что "Вотервиль" возведён в 2006 году. Позже, в 2014-ом, было вынесено решение о закрытии учреждения в связи с инцидентом, который теоретически мог привести к смерти ребёнка. Через год аквапарк перезапустили под брендом "Питерлэнд-2", но он также был закрыт.

В 2020–ом половина компании "Аквапарк Билдинг", которая владеет участком, перешли в собственность ООО "Пик Инвестпроект". На месте аквапарка планировали возвести 2 гостиничных корпуса, однако от этой идеи отказались уже в апреле. Повторная попытка также вышла неудачной.



Ранее мы сообщили о том, что администрация Адмиралтейского района обязала арендатора помещения на Бронницкой улице выполнить перепланировку.



Фото: Citywalls.ru