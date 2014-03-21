Администрация Адмиралтейского района обязала арендатора помещения на Бронницкой улице выполнить перепланировку

ООО "МетросервисПлюс" незаконно внесло изменения в устройство технического этажа.

Администрация Адмиралтейского района Петербурга обратилась в Арбитражный суд города и области, потребовав у ООО "МетросервисПлюс" восстановить планировку на техническом этаже дома№4 по Бронницкой улице в соответствии с нормами Госстроя. Об этом Piter.TV узнал, ознакомившись с иском в картотеке арбитражных дел.

Как выяснилось из материалов дела, во время проверки по требованию районного Жилкомсервиса, проведённой в 2021 году, было обнаружено, что арендатор незаконно демонтировал перегородки на объекте, а также установил сантехнические приборы, оконные и дверные проёмы, и частично снёс одну из стен. Требования о возвращении помещения к необходимым стандартам были проигнорированы. Отмечается, что по закону для проведения подобных работ компания должна была обратиться в районную межведомственную комиссию, но этого сделано не было.

Кроме того, в указанном доме имеется доля государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга. Администрация, являясь представителем собственника государственных помещений, указала на нарушение закона и обратилась в суд. Чиновники требуют, чтобы арендатор выполнил перепланировку в течение месяца с момента вступления решения в законную силу.

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Фото: citywalls.ru