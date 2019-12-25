ООО "БИМС" проиграло в споре по Конюшенному ведомству

Решение УФАС об отстранении компании от аукциона признали правомерным в суде.

Во вторник, 9 августа, Арбитражный суд Петербурга и области признал действительным решение Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) Петербурга об отстранении компании ООО "БИМС" от аукциона по Конюшенному ведомству. Об этом Piter.TV узнал из сведений картотеки арбитражных судов.

Иск компании, попытавшейся оспорить правомерность передачи объекта арендатору ООО "Бахчасарай". был отклонён. Напомним, что ООО "БИМС" было одним из участников тендера, но не прошло конкурс.

Напомним, что здание Конюшенного ведомства занимает территорию 13,5 тыс. кв. м. в центре Северной столицы.

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Фото: Piter.TV