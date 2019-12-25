Жители Калининского района добились экологической экспертизы работ в парке им. Сахарова

Горожане недовольны стройкой, которая развернулась у них под окнами.

Суд удовлетворил ходатайство жителей Калининского района об истребовании документов и назначил экологическую экспертизу по строительству в парке им. академика Сахарова.

Уже почти полгода местные жители жалуются на шум и грязь в парке. Петербуржцы пишут о том, что работы в выходные начинаются раньше установленного срока и длятся оба дня. Кроме того, рабочие разрыли яму под окнами. Жители жалуются на сырость и насекомых.

Нас испытывают грязью, пылью, шумом работающих строительных механизмов, по ночам светят в окна лампами дневного света. пишут в группе "Парк Академика Сахарова" в "ВКонтакте".

Граждане подали два иска суд, а также обращались в ГАТИ после того, как около места проведения стройки вдруг появилось ограждение по адресу улица Замшина, 27, к. 4, литера Б. Как выяснилось, сейчас ведомство не имеет права возбуждать дела об административном правонарушении, и потому ограничилось предупреждением.

Напомним, в парке будет построен многофункциональный спорткомплекс для тренировок спортсменов школы олимпийского резерва по дзюдо им. А.С. Рахлина. В комитете по градостроительству и архитектуре отмечали, что участок не входит в перечни зелёных насаждений общего пользования.

Фото: ВКонтакте / Парк Академика Сахарова