Исследования позволили разделить инфекцию на два подтипа.

Китайские ученые рассказали о мутациях коронавируса. Результаты исследования опубликованы в научном издании National Science Review. С начала вспышки инфекции ученые нашли почти 150 изменений. Сейчас вирус разделился на два подтипа - L (70% зараженных) и S (30% пациентов). L чаще встречался на ранних этапах заболевания в Ухане. Его частота распространения снизилась к началу января 2020 года. Без вмешательства людей, вирус был бы агрессивнее и распространялся быстрее. Подтип S эволюционно старше, но менее агрессивен из-за более слабого селективного давления.

Наш анализ предполагает, что подтип S, вероятнее всего, изначальная версия SARS-CoV-2 считают эксперты

По мнению китайских специалистов, именно человеческое вмешательство повлияло на объемы распространения конкретных подтипов инфекции.

Ранее российский дипломат указал на связь коронавируса с США.

