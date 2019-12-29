Дипломат рассказал о возможности "заговора" ради разделения рынков влияния.

Российский дипломат указал на связь коронавируса с США. Об этом рассказал профессор кафедры нацбезопасности Дипломатической академии МИД Иван Сурма. Спикер выступил в рамках пресс-конференции от "Национальной службы новостей. Он обратил внимание на то, что от первого информационного вброса об инфекции выиграли фармацевты. Еще Онищенко говорил о том, что подобные процессы становятся методами гибридной войны.

Мы видим политическую подоплёку и в этом процессе прокомментировал эксперт

Раньше переделы рынков влияния проводились военными путями, а сейчас - благодаря мини-эпидемиям. Их раздувают до глобальных масштабов, чтобы использовать в коммерческих целях.

Дипломат уточнил, что США заявили о том, что имеют штаммы вируса. Американские ученые смогут создать необходимую вакцину за ближайшие два месяца. В реальности же на подобные испытания уходит не менее полугода. В связи с этим дипломаты могут предположить, что иностранцы заранее знали о распространении инфекции и готовились к этому.

Ранее пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы в "Домодедово".