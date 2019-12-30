Китайские физики придумали вакуумные присоски для передвижения по стенам

Теперь методика передвижения по стенам в стиле "человека-паука" стала ближе к реальности.

Стало известно о новом изобретении китайских ученых. Специалисты из Поднебесной показали миру новые вакуумные присоски, благодаря которым можно ползать по вертикальным стенам.

Работа физиков, представляющих Чжэцзянский университет, отличается тем, что в присосках герметично откачанная область балансируется созданным кольцом, в котором быстро вращается вода. Благодаря центробежной силе, которая появляется у жидкости при вращении, появляется уплотнение, в котором неровности остаются закупоренными, а воздух не выходит.

Центр присоски – мотор, который раскручивает воду до скорости в 90 оборотов в секунду, и насос, откачивающий воздух для создания разрежения. Вода при этом поступает из специального резервуара.

Эффективность метода была показана на руке-манипуляторе, роботе-гексаподе и приборе, который может позволить человеку ползать по стенам.

Ранее мы сообщили о том, что ученые воссоздали трехмерные ткани сердца.

Видео: YouTube / IEEE Spectrum