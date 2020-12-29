В Sohu объяснили, на что будет полагаться РФ в случае войны против США.

Китайские эксперты перечислили "союзников" России в войне против США. Журналисты издания Sohu рассказали о том, какие страны будут готовы помочь Москве в том случае, если ей придется вступить в открытое противостояние с Америкой. Авторы материала приводят слова Владимира Путина, который процитировал императора Александру III. Речь шла о том, что у России есть только два союзника: армия и флот.

Россия, похоже, никому не доверяет. Проще говоря, Россия просто не хочет ни на кого полагаться публикация Sohu

Недоверие России в Китае объясняют тем, что страна обладает ядерным арсеналом. При этом доктрина говорит о том, что Москва оставляет за собой право использовать данное оружие в случае нападения на страну аналогичным или оружием массового поражения.

По мнению экспертов, в настоящее время только Россия может оказать реальное военное сопротивление США. В Пекине уточнили, что речь идет как об обычном, так и о ядерном конфликте. Преимуществом РФ является капитал, который позволяет государству поддерживать международный статус, несмотря на слабую экономику. В КНР уверены, что никто не может запугивать РФ, зная о ее сильной обороне.

Sohu: США боятся пересекать черту в отношениях с Россией.

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