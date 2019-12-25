В Sohu рассказали о действиях СШа в Черном море.

Sohu: США боятся пересекать черту в отношениях с Россией. По мнению китайских аналитиков, агрессивные действия американских военных в Черном море могут обернуться для Вашингтона определенными последствиями. В Пекине заметили, что ВМС США любят демонстрировать мощь перед оппонентами. Для этого военные отправляют боевые корабли как можно ближе к берегам противников и "играют мускулами".

Частоты посещения американскими военными акватории Черного моря, являющегося чувствительным для России районом, достаточно, чтобы понять все высокомерие ВМС США...Даже сложная эпидемиологическая обстановка 2020 года не заставила их отказаться от своих действий публикация Sohu

В Китае напомнили, что США прикрываются международными правилами свободного судоходства, а также угрожают странам, которые пытаются их остановить. Однако с Россией военные стараются действовать осторожно. Однако РФ оставила за собой право открыть огонь на поражение, если ВМС США пересекут территориальные воды.

Китайские аналитики уверены, что американцы пытаются выглядеть более смело, чем на самом деле, хотя сами не решаются пересекать черту в отношениях с Москвой. Это объясняется опережением России США в сфере атомных подлодок, гиперзвуковым оружием.

НАТО беспокоит увеличившееся присутствие России в Средиземноморье.

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