Аналитики рассмотрели боевые возможности России против Америки.

Китай считает Россию способной уничтожить США "десять раз". В "РИА Новостях изучили опубликованный материал издания Sohu В нем специалисты проанализировали имеющиеся у страны запасы ядерного оружия. Кроме боеголовок в Москве обладают нужными для этого способами доставки, стартовыми площадками, баллистическими ракетами и самолетами Ту-160.Особое внимание журналисты уделили запуску ракет морского базирования проекта "Борей".

В Китае добавили, что Кремль продолжает вести себя жестко по отношению к Вашингтону. Действия политиков и дипломатов вгоняют "американские власти в оцепенение".

Ситуация в мире такова, что влияние Соединенных Штатов снижается, и Россия в будущем может восстановить свое превосходство высказали предположение в Китае

В СМИ напомнили, что американцы тоже могут нанести удар по России. Это может произойти из-за напряженной ситуации на Донбассе и в Сирии. Однако угроза ответного удара останавливает США.

Ранее Piter.tv писал о том, что британский генерал рассказал, почему Россию считают угрозой миру.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Минобороны России