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Британский генерал рассказал, почему Россию считают угрозой миру

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Москва может стать причиной начала новой войны из-за агрессии и попутки самоутвердиться в мире.

Британский генерал рассказал, почему Россию считают угрозой миру. Глава ВС Великобритании Ник Картер заявил, что "Третья мировая война" может начаться из-за России. По мнению спикера, страна "может случайно развязать военный конфликт" из-за своей агрессии. Интервью со специалистом опубликовало издание  The Telegraph. Материал журналистов приурочен к Дню памяти павших в мировых войнах. 

Картер добавил, что сейчас ситуация в мире менее стабильна, чем была когда-либо со времен Второй мировой. По мнению военного, Россия, китай и Иран самоутверждаются способами, предоставляющими проблему для безопасности, стабильности и процветания для Англии.

Ранее Piter.tv писал о том, что Асад назвал конфликт в Сирии миниатюрной моделью третьей мировой войны.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/University of Leicester News Centre

Теги: великобритания, генерал, третья мировая война
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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