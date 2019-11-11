Москва может стать причиной начала новой войны из-за агрессии и попутки самоутвердиться в мире.

Британский генерал рассказал, почему Россию считают угрозой миру. Глава ВС Великобритании Ник Картер заявил, что "Третья мировая война" может начаться из-за России. По мнению спикера, страна "может случайно развязать военный конфликт" из-за своей агрессии. Интервью со специалистом опубликовало издание The Telegraph. Материал журналистов приурочен к Дню памяти павших в мировых войнах.

Картер добавил, что сейчас ситуация в мире менее стабильна, чем была когда-либо со времен Второй мировой. По мнению военного, Россия, китай и Иран самоутверждаются способами, предоставляющими проблему для безопасности, стабильности и процветания для Англии.

Ранее Piter.tv писал о том, что Асад назвал конфликт в Сирии миниатюрной моделью третьей мировой войны.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/University of Leicester News Centre