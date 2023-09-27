Китай призвал сотрудничать с Россией по Северным потокам, заявили в СБ ООН

Гэн Шуан выступил на заседании СБ РФ по вопросу теракта в Балтийском море.

Пекин призывает страны сотрудничать с Россией в расследовании обстоятельств диверсии, произошедшей на "Северных потоках" в акватории Балтийского моря. Соответствующее заявление на заседании Совета по безопасности ООН в Нью-Йорке сделал заместитель китайского постоянного представителя при Всемирной организации Гэн Шуан.

Россия является одной из основных сторон, имеющих отношение к взрыву. Мы призываем соответствующие страны активно контактировать и сотрудничать с Россией, а не отказываться от взаимодействия с ней. Гэн Шуан, зампостпреда КНР в ООН

Напомним, что теракты произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в европейский регион. Речь идет о "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии на энергетическую инфраструктуру. Компания-оператор Nord Stream AG сообщал общественности о том, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура РФ возбудила уголовное дело об акте международного терроризма.

Бразилия выступила за раскрытие данных следствия по "Северным потокам".

Фото и видео: Организация Объединенных Наций