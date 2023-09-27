Бразилия выступила за раскрытие данных следствия по "Северным потокам"

Серхиу Данесе выступил в СБ ООН с призывом к Дании и Швеции.

разилия считает, что Дания, Германия и Швеция должны раскрыть общественности предварительные результаты национальных расследований диверсий, произошедших на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" в акватории Балтийского моря. Соответствующее заявление на заседании Совета по безопасности ООН в Нью-Йорке сделал постоянный представитель латиноамериканской страны Серхиу Данесе. Дипломат пояснил, что серьезность произошедшего и угроза международной безопасности и стабильности требует от государств своевременного раскрытия данных. Это решение позволит миру избежать спекуляций по теме, так как недостаток надежной информации ведет к обвинениям.

Бразилия неоднократно выражала свою уверенность в расследованиях, проводимых национальными властями Дании, Германии и Швеции. Сегодня мы снова заявляем об этом и вновь выражаем поддержку проведению соответствующих процедур без внешнего вмешательства. Серхиу Данесе, постпред Бразилии

В Красноярском крае полиция приняла решение предоставить гражданину Бразилии временное убежище.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций