В Красноярском крае полиция приняла решение предоставить гражданину Бразилии временное убежище

В МВД рассказали о деле иностранца, который находится в стране с мая 2022 года.

Управлением по вопросам миграции российских правоохранительных органов по Красноярскому краю приняты меры по урегулированию правового статуса на территории страны гражданина Бразилии 1980 года рождения. В пресс-службе полиции по региону уточнили, что 5 мая 2022 года иностранец прибыл в РФ в туристических целях. Согласно действующему соглашению между Россией и Бразилией, мужчина имел право находиться на территории страны 90 суток. Однако до 4 августа 2022 года гость каких-либо документов на продление законного пребывания на территории нашего государства не подавал.

В МВД он обратился в июле 2023 года, практически через год после истечения разрешенного срока пребывания на территории страны. Тогда же Железнодорожный суд назначил мужчине штраф и принудительное административное выдворение пресс-служба МВД РФ

Решением Восьмого кассационного суда общей юрисдикции постановление Железнодорожного районного суда и последующее решение Красноярского краевого суда оставлены без изменения. В конце июля 2023 года года полицейские от иностранного гражданина приняли заявление о предоставлении временного убежища. На текущий момент по нему принято положительное решение. Далее информацияотправлена в Главное управление ФССП России по Красноярскому краю.

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Фото и видео: МВД Медиа