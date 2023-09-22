В МВД предотвратили заказное убийство в Кабардино-Балкарии

Ирина Волк рассказала о преступлении, которое хотел совершить мужчина в отношении мужа своей сестры.

Российские правоохранительных органов из Первой оперативно-розыскной части МВД по Северо-Кавказкому округу совместно с региональными сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю задержали жителя Кабардино-Балкарской Республики. мужчина подозревается в в покушении на убийство по найму. Он планировал заплатить за заказное убийство исполнителю 1,8 миллиона рублей. Соответствующее заявление сделала официальный представитель полиции страны Ирина Волк.

Предварительно установлено, что злоумышленник по причине давних семейных разногласий захотел избавиться от мужа своей сестры. Об этих планах стало известно оперативникам. пресс-служба МВД РФ

В результате специалистами была организована инсценировка убийства. Об исполнении заказа киллеры сообщили инициатору преступления, а в качестве доказательства предоставили соответствующие фотографии. Подозреваемый частями передал исполнителю ранее оговоренную сумму денежных средств. После этого местного жителя задержали. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статьям 30, 33 и 105 УК РФ. Фигурант расследования находится под арестом.

Вблизи деревни Крюково полиция ликвидировала цех по синтезу N-метилэфедрона.

Фото и видео: МВД Медиа