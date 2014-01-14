Вблизи деревни Крюково полиция ликвидировала цех по синтезу N-метилэфедрона

В МВД рассказали о задержании подозреваемых в Подмосковье.

Российские правоохранительные органы по Можайскому городскому округу задержали 23-летнего жителя Хакасии и 20-летнюю жительницу Московской области, которые подозреваются в незаконном обороте наркотиков. Соответствующее заявление сделали представители региональной пресс-слцжбы МВД РФ. Специалисты пояснили, что на территории арендованного дома, расположенном на одном из участков в СНТ вблизи деревни Крюково, злоумышленники занимались синтезированием наркотических средств. лицейские выявили в помещении полиэтиленовый мешок с веществом в виде кристаллов, а также 75 пластиковых канистр и бочек с различными химическими жидкостями, лабораторное оборудование, противогазы и перчатки.

Согласно заключению эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, изъятое вещество общей массой более 3 кг является производным наркотического средства – N-метилэфедрона. пресс-служба МВД России

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 30, статье 228.1 УК РФ. В настоящее время фигуранты расследования отправлены под стражу. Изъятая химическая жидкость будет исследована.

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Фото и видео: МВД Медиа