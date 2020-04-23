Установить удалось и местонахождение похищенного автомобиля. С перебитыми номерными ТС обнаружили в Москве.

Петербургские оперативники задержали автоворов, похитивших иномарку на улице Стойкости. Подробности сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию 24 июля поступило заявление от 28-летней жительницы Кировского района. Она сообщила о хищении принадлежащего ей Ford Focus стоимостью 600 000 рублей. Со слов женщины, автомобиль был припаркован у дома 41/2 по улице Стойкости. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 статьи 158 УК РФ (кража).

Через некоторое время сыщикам удалось выйти на след злоумышленников и установить их личности. Ими оказались 53-летний житель Гатчины и двое петербуржцев, 27 и 53 лет, младший из которых ранее судим. Подозреваемые 19 сентября были задержаны.

Установить удалось и местонахождение похищенного автомобиля. С перебитыми номерными ТС обнаружили в Москве. По предварительным данным, хищение иномарки было совершено в целях её дальнейшей перепродажи.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее у Ладожского вокзала мужчина нашел чужое кольцо и стал фигурантом уголовного дела.

Фото и видео: МВД