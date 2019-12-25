У Ладожского вокзала мужчина нашел чужое кольцо и стал фигурантом уголовного дела

Подозреваемый планировал подарить найденное кольцо своей даме.

Транспортными полицейскими Ладожского вокзала выявлен мужчина, укравший ювелирное украшение у пассажирки. Об этом сообщило Санкт-Петербургское ЛУ МВД России на транспорте.

В дежурную часть обратилась 40-летняя жительница Ленинградской области. Она пояснила, что на Ладожском вокзале потеряла кольцо. Стоимость причинённого ущерба составила около 40 000 тысяч рублей.

Полицейскими было оперативно установлена личность похитителя. Им оказался временно неработающий 46-летний уроженец Смоленска.

Установлено, что девушка приехала на Ладожский вокзал, чтобы отправиться поездом в Вологду. При выходе из такси на парковке она обронила кольцо. В это время следом шёл мужчина. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он поднял украшение и забрал его себе. Подозреваемый планировал подарить кольцо своей даме.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Фото: Санкт-Петербургское ЛУ МВД России на транспорте