В МИД КНР заявили о готовности сторон к ведению переговоров.

Китай начал обсуждать возобновление авиасообщения с Россией. Об этом сообщили представители МИД КНР. Стороны подтвердили готовность к поддержанию связи относительно вопроса открытия государственных границ.

В Пекине добавили, что намерены сотрудничать с Москвой по возобновлению перелетов. Однако для этого следует соблюсти условие по обеспечению безопасности, мер профилактики и контроля заболеваемости. По словам чиновников из МИД Китая, они намерены "создать более удобные условия для передвижения людей".

Напомним, что с 8 июня иностранные авиакомпании могут совершать еженедельные рейсы в страну. Для международных перелетов открылся один из 37 городов Китая. При этом на перевозчика наложена обязанность соблюдать безопасность рейса в эпидемиологическом плане.

Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля.