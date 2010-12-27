Кировские актеры прочитают пьесу в поддержку Павла Устинова

Артиста осудили на 3,5 года за нападение на стража порядка.

Кировские актеры выступят в поддержку осужденного коллеги Павла Устинова. Вечером 18 сентября в КЦ "Пятый этаж" состоится читка пьесы "Человек из Подольска". Об этом сообщается на страниц культурного центра "ВКонтакте".

В центре сюжета пьесы "Человек из Подольска" допрос молодого человека из Подмосковья, который проводят полицейские-интеллектуалы, задавая философские вопросы.

В понедельник, 16 сентября, Тверской суд Москвы приговорил актера Павла Устинова к 3,5 годам колонии за нападение на правоохранителя. По версии следствия, осужденный вывихнул плечо бойцу ОМОНа во время задержания на несогласованной акции на Пушкинской площади. В поддержку Устинова выступили многие российские звезды.

Ранее глава Верховного суда призвал дождаться апелляции по делу Устинова.

Фото: ВКонтакте / Культурный центр "Пятый этаж"