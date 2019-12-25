Ранее молодой человек был судим за побои.

Кирилла Кокорина задержали за драку в кафе на севере Москвы. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. В полиции напомнили, что ранее молодой человек уже был судим за нанесение побоев. По предварительным сведениям, младший брат футболиста Александра Кокорина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее судимый за побои Кирилл Кокорин, младший брат футболиста Александра Кокорина, задержан за драку в кафе на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Кирилл Кокорин задержан около семи утра за драку в кафе на севере Москвы. источник агентства

Напомним, что Кирилл вместе с братом и спортсменом Павлом Мамаевым были участниками двух драк в центре российской столицы, которые произошли 8 октября 2018 года. Он получил полтора года в колонии общего режима. В сентябре 2019 года Кирилла вместе с братом выпустили по УДО. Позже 3 августа 2020 года Мосгорсуд отменил приговор Мамаеву, Кириллу Кокорину и Протасовицкому. Молодые люди были оправданы по уголовному делу о хулиганстве. Их действия инстанция квалифицировала по статье 115 УК РФ ("Побои"). Они получили год исправительных работ. Теперь Кирилл Кокорин может рассчитывать на реабилитацию и компенсацию.

Фото: Instagram/kokorin9