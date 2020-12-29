"Фиорентина" объявила о трансфере Кокорина

Нападающий будет выступать под 91-м номером.

Российский футболист Александр Кокорин официально перешел из московского "Спартака" в "Фиорентину". Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

29-летний нападающий к успешно прошел медосмотр и подписал контракт с командой из Флоренции. Кокорин будет выступать под 91-м номером. Его официальная презентация состоится сегодня, 27 января, в 19:00 по московскому времени. Подробности сделки не разглашаются.

Напомним, Александр Кокорин выступал за "Спартак" с августа 2020 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) нападающий провел восемь матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.

Ранее мы сообщали, что "Спартак" подтвердил трансфер Кокорина в "Фиорентину".

Видео: YouTube / AFC Fiorentina