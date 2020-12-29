  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 19:03
113
d_s_sarkisov
Код вставки плеера

"Спартак" подтвердил трансфер Кокорина в "Фиорентину"

0 0

Футболисту осталось успешно пройти медосмотр.

Московский "Спартак" подтвердил переход нападающего Александра Кокорина в "Фиорентину". Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

В ближайшее время 29-летний футболист отправится в Италию и в случае успешного прохождения медосмотра станет игроком клуба Серии А. По слухам, Кокорин подпишет контракт с "Фиорентиной" на 3,5 года.

Напомним, Александр Кокорин перешел в "Спартак" из "Зенита" в августе 2020 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) нападающий провел восемь матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.

Ранее стало известно, что Сергей Семак привился от коронавируса.

Видео: YouTube / FC Spartak Moscow

Теги: александр кокорин, фк спартак, фк фиорентина, футбольные трансферы
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии