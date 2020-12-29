Сергей Семак привился от коронавируса

По словам жены тренера клуба "Зенит", Сергей Семак посчитал вакцинацию необходимой для себя мерой.

В среду, 20 января, жена главного тренера футбольного клуба "Зенита" Сергея Семака Анна Семак поделилась со своими подписчиками в Instagram информацией, что ее муж вакцинировался от коронавируса.

Он посчитал вакцинацию для себя необходимой мерой пояснила Анна Семак.

Кроме этого Семак рассказала, что иногда ее раздражает в муже, как он следует установленным правилам, "по букве закона".

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Фото: Piter.TV