Сергей Семак привился от коронавируса

В среду, 20 января, жена главного тренера футбольного клуба "Зенита" Сергея Семака Анна Семак поделилась со своими подписчиками в Instagram информацией, что ее муж вакцинировался от коронавируса.
Он посчитал вакцинацию для себя необходимой мерой
пояснила Анна Семак.
Кроме этого Семак рассказала, что иногда ее раздражает в муже, как он следует установленным правилам, "по букве закона".
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Фото: Piter.TV
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