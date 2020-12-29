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Сергей Семак привился от коронавируса
Сегодня, 14:28
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smirenny

Сергей Семак привился от коронавируса

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По словам жены тренера клуба "Зенит", Сергей Семак посчитал вакцинацию необходимой для себя мерой.

В среду, 20 января, жена главного тренера футбольного клуба "Зенита" Сергея Семака Анна Семак поделилась со своими подписчиками в Instagram информацией, что ее муж вакцинировался от коронавируса. 

Он посчитал вакцинацию для себя необходимой мерой

пояснила Анна Семак.

Кроме этого Семак рассказала, что иногда ее раздражает в муже, как он следует установленным правилам, "по букве закона". 

Ранее мы писали, что Вячеслав Малафеев тяжело переносит коронавирус. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, прививка от коронавируса, сергей семак
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Спорт,

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