Вячеслав Малафеев тяжело переносит коронавирус

Во вторник, 19 января, жена футболиста Вячеслава Малафеева сообщила в своем инстаграме, что ее мужа госпитализировали с новой коронавирусной инфекцией.
Состояние ухудшилось, решили вызывать скорую. Одно легкое поражено на 40%, другое — на 65%-70%. Держится температура 38
рассказала Екатерина Малафеева.
Четыре дня назад Малафеева сообщила, что коронавирусом заболел ее сын, однако болезнь протекает бессимптомно.
Футболист Вячеслав Малафеев играл за петербургский клуб "Зенит" с 1999 по 2016 год. Четыре раза становился чемпионом России и трижды – обладателем Кубка России. Кроме того выбрал Кубок и Суперкубок УЕФА. Спортсмен занимал должность заместителя спортивного директора "Зенита" после завершения карьеры, а в 2020 году объявил об уходе из клуба.
Ранее мы писали, что у депутата Михаила Амосова диагностировали 40% поражение легких.
Фото: instagram.com/malafeeva_ekaterina/
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