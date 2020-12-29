Вячеслав Малафеев тяжело переносит коронавирус

О том, что новой коронавирусной инфекцией заразился бывший вратарь ФК "Зенит", сообщила его жена Екатерина.

Во вторник, 19 января, жена футболиста Вячеслава Малафеева сообщила в своем инстаграме, что ее мужа госпитализировали с новой коронавирусной инфекцией.

Состояние ухудшилось, решили вызывать скорую. Одно легкое поражено на 40%, другое — на 65%-70%. Держится температура 38 рассказала Екатерина Малафеева.

Четыре дня назад Малафеева сообщила, что коронавирусом заболел ее сын, однако болезнь протекает бессимптомно.

Футболист Вячеслав Малафеев играл за петербургский клуб "Зенит" с 1999 по 2016 год. Четыре раза становился чемпионом России и трижды – обладателем Кубка России. Кроме того выбрал Кубок и Суперкубок УЕФА. Спортсмен занимал должность заместителя спортивного директора "Зенита" после завершения карьеры, а в 2020 году объявил об уходе из клуба.

Ранее мы писали, что у депутата Михаила Амосова диагностировали 40% поражение легких.

Фото: instagram.com/malafeeva_ekaterina/