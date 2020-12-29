"Спутник V" может начать изготавливаться в республике.

Киргизия и Россия ведут переговоры о производстве вакцины от COVID-19. Об этом на пресс-конференции 22 января заявил министр здравоохранения республики Алымкадыр Бейшеналиев. По словам чиновника, правительство обсуждает с российскими коллегами вариант с переносом производства препарата на территорию Киргизии.

С российской стороной ведется переписка и переговоры по поставкам российских вакцин, возможность переноса производства вакцин на территорию Киргизии. Планируется выезд специалистов в Россию для проработки этого вопроса" Алымкадыр Бейшеналиев, глава Минздрава Киргизии

Напомним, что Россия согласилась бесплатно поставить в Киргизию 500 тысяч доз "Спутник V". Также около 1, 2 млн доз вакцины от инфекции страна получит в рамках участия в международной программе COVAX.

МВД не исключает попыток дестабилизировать ситуацию в РФ по примеру Белоруссии и Киргизии.

Видео: YT / КНИА КАБАР