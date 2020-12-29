МВД не исключает попыток дестабилизировать ситуацию в РФ по примеру Белоруссии и Киргизии. Об этом рассказал замглавы министерства Александр Горовой в ходе выступления на коллегии ГУ МВД Москвы.
Анализ событий, в том числе и в странах ближнего зарубежья, позволяет прогнозировать некую напряженность в общественно-политическом плане.
Александр Горовой, замглавы министерства внутренних дел
По его словам, на политической арене России появляется много иностранных интересантов, партий, квазиполитиков, которые пытаются "раскачать ситуацию" в год выборов в Госдума и парламенты разных уровней.
Горовой рассказал, что МВД планирует проанализировать работу коллег в других странах.
Ранее Генпрокуратура ориентировала правоохранителей на пресечение незаконных акций 23 января.
Фото: Piter.tv
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