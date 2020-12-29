"На политической арене России появляется много иностранных интересантов".

МВД не исключает попыток дестабилизировать ситуацию в РФ по примеру Белоруссии и Киргизии. Об этом рассказал замглавы министерства Александр Горовой в ходе выступления на коллегии ГУ МВД Москвы.

Анализ событий, в том числе и в странах ближнего зарубежья, позволяет прогнозировать некую напряженность в общественно-политическом плане. Александр Горовой, замглавы министерства внутренних дел

По его словам, на политической арене России появляется много иностранных интересантов, партий, квазиполитиков, которые пытаются "раскачать ситуацию" в год выборов в Госдума и парламенты разных уровней.

Горовой рассказал, что МВД планирует проанализировать работу коллег в других странах.

Ранее Генпрокуратура ориентировала правоохранителей на пресечение незаконных акций 23 января.

Фото: Piter.tv